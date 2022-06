Le CIJM épingle l’Algérie pour la cérémonie d’ouverture et la mauvaise organisation des JM Oran 2022

Dans une lettre de protestation adressée ce 27 juin au président-commissaire du Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM) Oran 2022, le secrétaire général du comité exécutif des Jeux méditerranéens (CIJM), Iakovos Filippousis a regretté le fiasco de la cérémonie d’ouverture 19e édition des Jeux méditerranéens et «les insuffisances organisationnelles importantes et fondamentales, qui ont créé des impressions extrêmement négatives chez les membres de la famille méditerranéenne et ont provoqué de vives réactions».

«Au nom du Président, du Comité Exécutif et de toute la famille méditerranéenne, je tiens à exprimer notre satisfaction relative quant à l’effort fourni dans le scénario et la présentation de la cérémonie d’ouverture des 19° Jeux Méditerranéens, rythmée par des coupures de son et une chorégraphie approximative», souligne dans son courrier le dirigeant du CIJM, ajoutant que «les Jeux Méditerranéens n’ont pas été bien mis en valeur et certains pays ont été escamotés de la carte du bassin méditerranéen».

Au niveau du transport des délégations et des invités de marque de l’aéroport aux Stades, le Comité exécutif déplore que le plan de transport concocté par le COJM algérien «a été un échec total, ce qui a empêché une soixantaine de personnes du comité exécutif du CIJM, des présidents et secrétaires généraux des comités olympiques et des Fédérations Internationales, ainsi que d’autres invités de marque de la famille méditerranéenne d’arriver au stade à temps».

«Ils n’ont pu y trouver refuge qu’après de nombreuses heures, après avoir été gravement menacés dans leur sécurité devant les portes d’entrée, et sans pour autant avoir pu assister à la cérémonie » d’ouverture.

Le secrétaire général du CIJM déplore également «l’absence totale, sans précédent, de bénévoles, ainsi que l’incapacité de subvenir aux besoins basiques de ses membres en termes d’assistance médicale, d’approvisionnement en eau potable, de qualité de la nourriture et de débit de l’eau dans les robinets».

Il souligne également dans sa lettre de protestation que «nous regrettons le refoulement inacceptable de plusieurs membres de la presse internationale» dont neuf journalistes marocains, «pourtant accrédités par le COJM, ainsi que l’absence de la moindre installation sportive au niveau du village olympique, lesquelles installations sont indispensables pour l’entrainement des athlètes sans perdre plusieurs heures dans le transport inconfortable et dans les embouteillages pour arriver aux stades ».

A signaler que la ville algérienne d’Oran abrite du 25 juin au 5 juillet la 19e édition des Jeux méditerranéens qui rassemble cette année plus de 3.390 participants issus de 26 pays méditerranéens.