Côte d’Ivoire : Ouverture du sixième Forum international et Salon africain du transport

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné a procédé lundi à l’ouverture de la 6ème édition du Forum international et Salon africain des transports, à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Ce Forum dont l’objectif est de promouvoir le transport et les infrastructures comme facteur de développement et d’intégration régionale réunira l’ensemble des acteurs essentiels afin de réfléchir aux questions et conditions de mise des systèmes de transports et des infrastructures au service du développement des pays africains, notamment dans un contexte de crise mondiale, a souligné le Ministre.

«Ce forum qui se tient dans un contexte mondial marqué par la pandémie de Covid-19 et la crise en Ukraine, doit être pour les états africains l’occasion de faire un état des lieux, de ressortir quelques défis que nous devons relever et mais également en tant qu’africains, de nous projeter pour voir ce que nous avons à faire pour que ce secteur de transport soit un secteur qui connaissent la touche africaine pour permettre d’avancer», a-t-il dit.

À en croire le ministre des transports, il s’agit concrètement de participer à l’essor du Transport, de la logistique et des Infrastructures en Afrique et de favoriser une intégration véritable sous régionale de ces secteurs. Mme Magnatié Bamba, Commissaire générale dudit forum a indiqué qu’il s’agit de diagnostiquer, trouver des solutions pérennes et les mettre en œuvre pour assurer le bien-être des populations.

Aux dires des organisateurs, plusieurs activités meubleront ce forum pendant ces trois (3) journées. Il s’agit entre autres de l’exposition Commerciale, plateforme de marketing direct par excellence, du Forum de discussions avec des thématiques, les rencontres de networking.

Pour cette édition, 30 pays sont attendus pour 10.000 participants en présentiel et en distanciel avec la participation de 150 exposants.