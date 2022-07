Le président ivoirien Ouattara recevra Gbagbo et Bédié le 14 juillet prochain

L’actuel président ivoirien, Alassane Ouattara, aura un tête-à-tête avec deux de ses prédécesseurs, Henri Konan Bédié (1993-1999) et Laurent Gbagbo (2000-2011), le 14 juillet prochain au palais présidentiel à Abidjan.

Ce rendez-vous, évoqué depuis des semaines dans le cadre du dialogue politique entamé en début d’année en Côte d’Ivoire, a été acté mercredi en Conseil des ministres.

«Le chef de l’Etat parle régulièrement avec les anciens présidents. Ils se parlent déjà par téléphone. Mais il était aussi important, puisque c’était un souhait du dialogue politique, que cette rencontre ait lieu. Et c’est dans ce cadre-là que cette rencontre aura lieu», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil.

Il a rappelé que la rencontre entre ces trois piliers de la vie politique ivoirienne s’inscrit dans le cadre des recommandations du dialogue politique entre le gouvernement, l’opposition politique et la société civile.

Si l’ordre du jour de l’entretien n’a pas encore été dévoilé, d’aucuns estiment que la question des prisonniers et celle des élections à venir seront abordées par les deux anciens dirigeants. Les prochaines municipales et régionales se tiendront en 2023 et la présidentielle en 2025.

Depuis sa réélection pour un troisième mandat en novembre 2020, Ouattara a multiplié des gestes visant l’apaisement du climat politique et social dans le pays.

A l’occasion de son dernier message traditionnel à la Nation à l’occasion du nouvel an, il avait, entre autres, réaffirmé son «attachement au dialogue constructif qui contribue à l’apaisement du climat social».