Congo-Brazzaville : Le gouvernement révise la loi de finances 2022

Le gouvernement de la République du Congo a adopté, mercredi en Conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, un projet de loi des finances rectificative pour l’année 2022.

Un communiqué publié jeudi explique que la situation favorable des cours des prix des matières premières, et les crises alimentaire et énergétique mondiales sévères qui fragilisent le pays, consécutivement au conflit russo-ukrainien, ont conduit le gouvernement à réviser les hypothèses budgétaires initiales et à proposer des mesures vigoureuses de résilience de l’économie nationale.

La modification de la loi de finances pour l’année 2022 s’appuie sur le plan de résilience à la crise alimentaire adopté par le gouvernement, explique le texte. L’amendement intègre les mesures incitatives d’accompagnement des acteurs des filières agro-pastorales et halieutiques, ainsi que la promotion d’une politique de substitution des importations par une offre locale, en vue de juguler les effets induits par la crise alimentaire mondiale sur les prix des produits alimentaires de base.

Concrètement, le budget de l’Etat réajusté est arrêté en recettes à la somme de 2.825 milliards de francs CFA (4,3 milliards de dollars) et en dépenses à 2.049 milliards de FCFA (3,1 milliards de dollars).

Le niveau prévisionnel de l’excédent budgétaire attendu pour un montant de 775 808 000 000 de FCFA (1,1 milliard de dollars), devrait contribuer à résorber le déficit en ressources de trésorerie et de financement, note le communiqué.

Selon les autorités congolaises, le contexte national est marqué par le lancement du Plan national de développement 2022-2026, la poursuite de l’exécution du programme de facilité élargie de crédit conclu avec le Fonds monétaire international (FMI), ainsi que par une reprise économique fragile consécutive aux impacts de la pandémie de Covid-19 et du conflit en Ukraine.

Le projet de loi des finances rectificative approuvé sera transmis au Parlement pour son examen et son adoption.