Agriculture : Lancement  en Côte d’Ivoire du projet innovant de l’agropole de Sinématiali

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi a officiellement lancé mercredi les travaux de construction de l’agropole nord, à Sinématiali, dans le nord de la Côte d’Ivoire.

«Ces agropoles seront un agent de changement total. Ils intègrent en effet les enjeux de production agricole, l’irrigation, la mécanisation agricole, la commercialisation et la valorisation des produits agricoles sur place tout en prenant en compte la réalisation des services sociaux de base», a déclaré le chef du gouvernement.

«Il s’agit de développer un écosystème global, puissant et cohérent qui améliore le nombre et la productivité des filières agro-industrielles, qui améliore la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays qui améliore notre souveraineté alimentaire», a-t-il détaillé.

L’Agropole nord qui intègre la réhabilitation et la construction de barrages hydroagricoles, l’aménagement de 5.000 hectares de terre pour le riz et les cultures maraichères, la construction de 10 barrages agro-pastoraux et la mise à disposition de 100 hectares dédiées aux entreprises œuvrant dans la transformation agricole entre dans la vision 2030 du président ivoirien, Alassane Ouattara.

Le projet prévoit la création de 300 PME, un programme d’incubation pour 1000 jeunes, la création de 25.000 emplois directs et 45.000 emplois indirects, a indiqué le Premier ministre, précisant qu’a terme, le projet touchera plus de 400.000 personnes et 1,2 million d’Ivoiriens en profiteront de façon indirecte.

D’un coût global de 167,4 milliards de Francs CFA, l’Agropole nord concerne la mangue, l’anacarde, le karité, le riz, le maïs, le maraicher, la viande et l’aquaculture.

Outre la productivité et la disponibilité des produits, cet espace vise à faciliter l’accès aux marchés pour les producteurs et éleveurs. En tout, 9 agropoles seront construits à travers le pays.