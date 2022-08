Le Kenya classé 2ème en Afrique en matière de sécurité aéroportuaire

Le Kenya a obtenu le second meilleur score d’Afrique en matière de sécurité aéroportuaire, selon le dernier classement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

A l’issue de sa dernière inspections à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi et l’aéroport international Moi à Mombasa en mai 2022, l’OACI a attribué au Kenya un score de 91,7%, soit le plus élevé jamais enregistré en Afrique de l’Est et centrale. Ce score place le Kenya en deuxième position sur le continent, après l’Afrique du Sud.

«Il s’agit d’un exploit historique pour le Kenya, qui a réussi à atteindre l’objectif fixé par l’OACI dans l’actuel plan mondial de sûreté aérienne», qui souhaite que tous les membres atteignent une mise en œuvre effective de plus de 90% d’ici à 2030, a indiqué l’Autorité de l’aviation civile du Kenya (KCAA).