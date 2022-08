Madagascar supprime les tests de la Covid-19 dans ses aéroports

Le Gouvernement de Madagascar a décidé de supprimer le test antigénique de dépistage du coronavirus dans tous les aéroports du pays à compter du 11 août 2022.

La décision prise en Conseil des ministres concerne également le test PCR pour les passagers venant de l’étranger. Elle se fonde sur le fait que la propagation du virus était «sous contrôle dans le pays depuis quatre semaines», selon le communiqué du Gouvernement.

Le variant circulant dans la Grande Ile «ne provoque plus de complications ou de cas graves d’après le suivi effectué par le ministère de la Santé publique», assure le gouvernement malgache.

Avec la suppression de ces tests, les dirigeants malgaches espèrent «relancer le tourisme qui a été impacté par la pandémie depuis début 2020, alors que c’est un secteur qui fait vivre des millions de personnes, mais qui est surtout pourvoyeur de devises pour le pays».

Le pays ne relâche pas pour autant la surveillance du coronavirus, et invite les populations et les touristes à continuer d’observer mesures-barrières et à adhérer massivement à la vaccination contre la Covid-19.