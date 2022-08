Des coupures d’électricité en Tunisie en raison des fortes chaleurs

Des coupures d’électricité ont eu lieu dans plusieurs régions de la Tunisie, en raison de la vague de chaleur exceptionnelle que connaît actuellement le pays, dépassant le seuil de 50 degrés à l’ombre, a annoncé, mercredi 17 août, la société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg).

«La société enregistre des coupures d’électricité dans le réseau touchant plusieurs régions du pays», indique son communiqué qui attribue précisément ces coupures du courant électrique au recours massif des populations à la climatisation.

La Steg, en charge de la production et la distribution de l’électricité et du gaz naturel sur le territoire national, a assuré que «toutes ses unités techniques et d’intervention rapide sont mobilisées pour assurer la continuité de l’approvisionnement en électricité et intervenir pour réparer immédiatement les pannes extérieures».