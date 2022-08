Le Gabon célèbre pour la deuxième année consécutive l’anniversaire de son indépendance à Laâyoune

L’ambassade du Gabon à Rabat a décidé de célébrer comme en 2021, le 62ème anniversaire de l’indépendance du Gabon les 16 et 17 août à Laâyoune, chef-lieu des provinces du Sahara marocain, où ce pays d’Afrique centrale grand ami du Maroc, avait ouvert un consulat général en janvier 2020.

Pour rappel, l’édition de 2021 de la fête nationale du Gabon avait été baptisée «Les journées des rencontres» et placée sous le signe «Le Gabon à Laâyoune».

«Venir fêter notre fête nationale ici à Laâyoune est un acte fort pour nous et pour nos frères marocains», a indiqué l’ambassadeur gabonais Minko Mi Nseme Sylver Aboubacar, lors de la cérémonie organisée ce mercredi 17 août 2022, au palais des congrès de Laâyoune.

Le Gabon a toujours soutenu la marocanité du Sahara et l’intégrité territoriale du Royaume. Pour le diplomate gabonais qui s’est félicité de l’excellence des relations maroco-gabonaises, le choix de célébrer la fête nationale de son pays à Laâyoune est une autre manière de réitérer ce soutien au Royaume.

Sylver Aboubacar a aussi loué les atouts de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, qui se positionne comme un «carrefour naturel» entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne, et salué son processus de développement multisectoriel, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.

La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du corps diplomatique accrédités à Laâyoune et à Dakhla, de hauts responsables du ministère marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que des élus locaux et des acteurs de la société civile.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, le Secrétaire général de la Wilaya de la région Laâyoune Sakia-El Hamra, Ibrahim Boutmilat, s’est, entre autres, félicité de l’appui inconditionnel de Libreville à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Mardi, le programme était ponctué par une visite de la ville hôte, des prestations artistiques et des compétitions sportives.

Les provinces du sud du Maroc comptent actuellement 26 consulats étrangers dont 14 à Dakhla et 12 à Laâyoune. Parmi les pays africains ayant ouvert des représentations diplomatiques dans ces provinces figurent le Burkina Faso, le Burundi, les Comores, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée Bissau, le Liberia, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.