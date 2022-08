L’Union européenne va quintupler son soutien financier à la SADC

L’Union européenne (UE) compte quintupler son soutien financier aux pays de la SADC (Southern African Development Community), destiné à appuyer leur lutte contre une insurrection islamiste qui menace le développement d’importants projets gaziers, d’après un document interne préparé par le Service européen d’action extérieure (SEAE).

Le document suggère un appui financier à hauteur de 15 millions d’euros jusqu’en 2024 pour la mission de la Communauté sud-africaine pour le développement au Mozambique. Il faut rappeler que l’Union européenne a déjà octroyé à cette mission un financement de 2,9 millions d’euros depuis son déploiement en juillet 2021.

Le Mozambique, pays membre de la SADC, est en proie à une insurrection menée depuis 2017, par le groupe djihadiste «Ahlu Sunna Wal Jamaa» dans la province septentrionale du Cabo Delgado.

L’insurrection a déjà occasionné plusieurs milliers de morts et perturbe le développement de projets gaziers, dont un projet majeur de construction d’un complexe de gaz naturel liquéfié pour un investissement de 20 milliards de dollars annoncé par le groupe français TotalEnergies.

Dénommée Southern African Development Community Mission in Mozambique (SAMIM), une force militaire internationale a réussi avec le concours d’une intervention distincte de troupes du Rwanda et de l’armée mozambicaine, à déloger les insurgés des principales villes de la province du Cabo Delgado et à détruire un grand nombre de leurs bases.