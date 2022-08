Rwanda: Une femme risque deux ans de prison pour «indécence publique»

La Rwandaise Liliane Mugabekazi risque une condamnation pouvant aller jusqu’à deux ans de prison ferme pour avoir porté une tenue jugée «indigne».

La jeune femme de 24 ans a été arrêtée le 7 août dernier pour un habit porté lors du concert du musicien français Tayc, huit jours plus tôt. «Elle a assisté au concert avec une tenue qui révélait ses parties intimes… Une tenue que nous qualifierons d’indigne», ont dit les procureurs.

Liliane Mugabekazi est ainsi accusée d’avoir commis «un crime grave et d’indécence publique. C’est sur cette base que nous avons demandé au tribunal de placer Mme Mugabekazi en détention provisoire pour 30 jours», expliquent les procureurs.

Le Rwanda est très regardant en matière de «décence», et le moindre écart, surtout dans l’habillement, est très vite réprimandé. En mars, la police avait dans ce sens arrêté une femme de 20 ans pour «ivresse publique et agression indécente» à la suite de la diffusion d’une vidéo d’elle sur les réseaux sociaux, alors qu’elle était en état d’ivresse et allongée à même le sol.