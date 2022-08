Inondations: Six régions du Soudan placées en état d’urgence

L’état d’alerte et d’urgence a été décrété ce 21 août dans six Etats du Soudan, suite aux inondations provoquées par les fortes précipitations que le pays a enregistrées ces derniers jours.

Les Etats concernées sont ceux du Nil, de la Gezira, du Nil Blanc, du Kordofan de l’Ouest, du Darfour du Sud et du Kassala, selon une note du Gouvernement réuni dimanche en conseil des ministres.

Plusieurs zones du Soudan ont récemment été frappées par des pluies torrentielles et des inondations sans précédent. Le dernier bilan de la catastrophe est passé à 80 morts, selon un rapport du Conseil national de la défense civile publié dimanche 21 aout.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, Près de 136.000 Soudanais ont été touchés par les inondations et les fortes pluies depuis juin dernier.

Lors de sa réunion, le Gouvernement soudanais a souligné la nécessité de «déployer des efforts à la fois officiels et populaires pour susciter un soutien humanitaire interne et externe auprès des organismes gouvernementaux et civils» afin d’apporter une assistance aux personnes sinistrées.