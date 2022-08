Guinée: Lounceny Camara, ancien ministre sous Alpha Condé décède en prison

L’ancien ministre sous le mandat d’Alpha Condé, Lounceny Camara écroué sous la junte au pouvoir en Guinée-Conakry depuis un an, est décédé le week-end écoulé dans sa cellule en prison, après la détérioration de son état de santé, a annoncé sa famille.

Lounceny Camara, 62 ans, faisait partie des nombreux anciens ministres et hautes personnalités en poste sous Alpha Condé à avoir été mis en cause pour malversations financières présumées et à avoir été écroués depuis l’éviction de l’ex-président Alpha Condé par les militaires en septembre 2021.

«La famille a affirmé a tout fait pour qu’on nous autorise à l’évacuer vers des centres spécialisés à l’étranger, malheureusement on n’a pas trouvé une oreille attentive», a déclaré son frère.

Louceny Camara avait été déjà admis aux urgences début mai quelques jours après son incarcération. Il avait été inculpé et écroué le 28 avril pour des faits présumés de «détournement de deniers publics», «enrichissement illicite», «blanchiment de capitaux», et «corruption».

Il était un membre éminent du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), le parti d’Alpha Condé, qui a présidé de fin 2010 jusqu’à sa chute en 2021 ce pays pauvre à l’histoire politique troublée.

Depuis le coup d’Etat de la junte militaire au pouvoir, de nombreuses personnalités de l’ancien régime mais aussi de l’ancienne opposition sont écrouées sous prétexte de la lutte contre la corruption.

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), une coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, continue de mobiliser ses partisans contre le pouvoir militaire, malgré l’interdiction de toute manifestation édictée le 13 mai par la junte et la décision de cette dernière de dissoudre le collectif.