Les opérateurs télécom en Zambie font front commun pour défendre leurs intérêts

Les opérateurs de télécommunications zambiens MTN Zambia, Airtel Networks Zambia et Zamtel ont créé une association dénommée «The Global System for Mobile Association of Zambia (GSMAZ)» afin de défendre leurs intérêts et d’accélérer le développement du secteur dans le pays.

L’association travaillera ensemble avec l’Autorité des technologies de l’information et de la communication de la Zambie (ZICTA), le gouvernement local et d’autres parties prenantes, l’objectif étant de «promouvoir des politiques qui encouragent la croissance de l’économie numérique».

Le Directeur général d’Airtel Zambia, Apoorva Mehrotra voit à travers GSMAZU «une approche plus collaborative pour répondre aux préoccupations du secteur et rehausser le profil des télécommunications mobiles en Zambie», une approche qui tranche avec celle d’avant et qui était cloisonnée et concurrentielle entre les opérateurs.

Faire la lumière sur la viabilité de Zamtel (l’un de ses membres), sera l’une des priorités de la GSMAZ. D’après des médias zambiens, le chef de l’Etat Hakainde Hichilema «aurait nommé en juin dernier un groupe de travail chargé de déterminer l’avenir de l’opérateur public en difficulté financière».

La nouvelle association devra enquêter à ce sujet et suggérer des actions appropriées pour sauver Zamtel. Selon des chiffres du régulateur, «la domination de MTN Zambia Ltd et Airtel Zambia Ltd sur le marché national est de 45,3% et 35,5% de parts de marché respectivement alors que Zamtel détient la part la plus faible part, avec 19,2 % du nombre total d’abonnements».