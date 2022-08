La FEGAFOOT réagit à l’agression de Pierre-Emerick Aubameyang en Espagne

La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a condamné la violente agression dont a été victime le footballeur international gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang en Espagne, et réclamé une enquête pour faire la lumière sur cet incident.

«Le président de la FEGAFOOT, l’ensemble des membres du Comité exécutif et toute la grande famille du football gabonais condamnent avec la dernière énergie cet acte odieux et apportent leur soutien total au joueur ainsi qu’à sa famille si durement éprouvée», écrit la fédération dans un communiqué.

L’ancien capitaine de la sélection nationale du Gabon a été agressé dans la nuit de dimanche à lundi par des cambrioleurs à son domicile à Barcelone, où il évolue en première division espagnole.

Selon le journal espagnol «El Pais», au moins quatre personnes munies d’armes à feu et de barres de fer ont pénétré dans le domicile de Pierre-Emerick Aubameyang en passant par le jardin. Elles s’en sont violemment prises au joueur et à sa femme, n’hésitant pas à les menacer et à les frapper.

Ces agresseurs sont notamment «parvenus à ouvrir un coffre-fort et à dérober plusieurs bijoux, puis ils ont pris la fuite à bord d’une Audi A3 blanche. Une enquête est ouverte par la police catalane», rapporte le média espagnol.