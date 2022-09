Afrique du Sud : Plus de 150 vautours rares à dos blancs ont été tués

Les vautours sont souvent victimes des braconniers qui les empoisonnent pour les empêcher de signaler leurs méfaits aux gardes forestiers et autres gardiens de la biodiversité.

L’empoisonnement des vautours n’est pas rare en Afrique australe, riche en faune sauvage. Les oiseaux sont la cible des braconniers car ils attirent, en se regroupant en vol au-dessus d’une carcasse, l’attention sur leurs activités illégales.

Plus de 150 vautours à dos blancs, une espèce menacée, ont été tués récemment en Afrique du Sud et au Botswana, selon des associations de défense de la nature, aggravant encore leur risque d’extinction.

Plus d’une cinquantaine ont été retrouvés dans la région de Chobe au Botswana et une centaine dans l’immense parc Kruger en Afrique du Sud, selon le groupe Vulpro et les parcs nationaux sud-africains.