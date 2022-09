L’UA nomme un nouveau représentant pour la Somalie

Le Comorien Mohamed El-Amin Saif est le nouvel envoyé spécial de l’Union Africaine (UA) en Somalie. Il a été nommé ce dimanche, en remplacement du Mozambicain expulsé il y a cinq mois.

Diplomate et homme politique, Mohamed El-Amin Saif a précédemment occupé plusieurs postes pour son pays, les Comores, dont ceux de ministre des Affaires étrangères, ambassadeur en Égypte et le représentant auprès des Nations unies et de la Ligue arabe.

Le poste de représentant de l’UA en Somalie était resté vacant après l’expulsion en avril dernier de Francisco Madeira, en poste à Mogadiscio depuis 2015. Il avait été déclaré «persona non grata» par le Premier ministre de l’époque, Mohamed Hussein Roble, «pour s’être livré à des actes incompatibles avec son statut de représentant de la Commission de l’Union africaine».

Le Président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, avait qualifié cette mesure d’«illégitime et imprudente», ce qui a accentué davantage la tension entre son Premier ministre Mohamed Hussein Roble et lui-même.