L’OMS invite à poursuivre la lutte contre la Covid-19 alors que le monde a enregistré le plus bas niveau de nouvelles contaminations

Le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé, mercredi lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève, que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés la semaine dernière a été «le plus bas depuis le début de la pandémie en mars 2020» ; une situation qui incite, selon lui, à ne pas baisser les bras dans la lutte contre la maladie.

Plus précisément, le nombre des nouvelles infections hebdomadaires a diminué de 28% au cours de la semaine du 5 au 11 septembre 2022, par rapport à la semaine précédente, avec plus de 3,1 millions de nouveaux cas signalés.

«Nous n’avons jamais été en meilleure position pour mettre fin à la pandémie», a-t-il estimé. Et de poursuivre, «nous n’y sommes pas encore, mais la fin est en vue».

Il a ainsi encouragé à doubler d’efforts pour mettre un terme à la maladie. «Un marathonien ne s’arrête pas lorsque la ligne d’arrivée est en vue. Il court plus fort, avec toute l’énergie qui lui reste», a indiqué Tedros, ajoutant que si «nous sommes en position de gagner (…) c’est le pire moment pour arrêter de courir».

Selon lui, «c’est maintenant qu’il faut courir plus fort et s’assurer de franchir la ligne et de récolter les fruits de ce dur labeur (…) Si nous ne saisissons pas cette opportunité maintenant, nous courons le risque d’avoir plus de variants, plus de morts, plus de perturbations et plus d’incertitudes».

Le chef de l’organe onusien en charge de la santé a par ailleurs souligné que le nombre de nouveaux décès hebdomadaires a diminué dans cinq sur six régions de l’OMS. L’Afrique, seule, a dû faire face à une augmentation de l’ordre de 10%.

Dans le cadre de la poursuite de la lutte contre la pandémie, l’OMS a publié mercredi «six nouvelles notes d’orientation qui présentent les principales mesures que tous les gouvernements doivent prendre maintenant pour terminer la course», lesquelles mesures militent, entre autres, pour le maintien des mesures de prévention et de contrôle de l’infection dans les établissements de santé.