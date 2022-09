Crise alimentaire : L’ONU octroie une aide d’urgence de 10 millions de dollars au Nigeria

Alors que le Nord-est du Nigeria fait face à une crise alimentaire et nutritionnelle dévastatrice, le Fonds central pour les interventions d’urgence des Nations unies (CERF) a débloqué une enveloppe de 10 millions de dollars pour aider urgemment les populations touchées par cette crise alimentaire.

L’annonce a été faite lundi 19 septembre par le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors de son point de presse quotidien.

D’après ce dernier, quelque 1,74 millions d’enfants de moins de cinq ans pourraient souffrir d’une malnutrition aigüe cette année dans la région nord-est du Nigeria et plus de 300.000 autres, d’une malnutrition grave et aigüe.

«Les agences humanitaires préviennent que si une action n’est pas lancée immédiatement, plus de 5.000 enfants risqueront de mourir et les survivants auront des handicaps à vie», a encore précisé Dujarric, ajoutant qu’«avec la malnutrition, les enfants courent le risque de mourir d’une infection tout à fait ordinaire».

Le CERF a pour objectif de fournir une aide humanitaire urgente et efficace aux régions menacées par, ou ayant vécu, une crise humanitaire. Son financement en faveur du Nigeria devrait renforcer la faculté de traiter et d’identifier les cas de malnutrition aigüe, d’après Stéphane Dujarric.

En plus des problèmes alimentaires, le Nord-est du Nigeria continue d’être confronté à une insurrection djihadiste qui est à la base des déplacements massifs de la population et de la famine.

«Les habitants du Nord-est du Nigeria sont déjà extrêmement vulnérables après avoir traversé 12 années de conflit», avait affirmé, en juin passé lors d’une conférence de presse à Genève, le Coordinateur résident et humanitaire par intérim des Nations Unies pour le Nigeria, Matthias Schmale, soulignant aussi que plus de 300.000 enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère et risquent fort de mourir s’ils ne reçoivent pas un traitement urgent.