Le Forum des Inspections générales d’Etat et institutions assimilées d’Afrique veut se donner une nouvelle vie

Une réunion extraordinaire du comité de direction du Forum des Inspections générales d’Etat et institutions assimilées d’Afrique (FIGE) s’est ouverte lundi à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Les réflexions des experts issus de sept pays membres du FIGE devraient permettre l’impulsion d’un nouveau souffle à l’Institut de formation du FIGE qui fonctionne depuis 2016 mais il «a quelques difficultés», d’après Théophile Ahoua N’Doli, Inspecteur général d’Etat (IGE) de Côte d’Ivoire.

Pour ce faire, le FIGE, conformément aux conclusions de la 12è Réunion du Comité directeur, tenue à Djibouti du 07 au 09 juin 2022, a décidé d’examiner les problèmes rencontrés par l’Institut de formation afin de proposer des mesures à son opérationnalisation à sa prochaine Assemblée générale.

Le secrétaire exécutif du FIGE, le Djiboutien Hassan Issa Sultan, a indiqué que cette réunion vise à dresser «le bilan des 10 années d’existence de l’Institut de formation et voir comment on peut encore améliorer et surmonter les nouveaux défis qu’il rencontre».

La Côte d’Ivoire abrite le siège de l’Institut de formation du Forum des Inspections générales d’Etat et institutions assimilées d’Afrique (IFIGE) qui est installé dans les locaux prêtés par l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INHP-HB) à Yamoussoukro (centre), la capitale politique ivoirienne.