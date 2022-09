Les revenus de noix de coco au Ghana ont progressé de 54%

Selon l’Autorité de promotion des exportations (GEPA), le Ghana a collecté 11,4 millions de dollars de recettes en 2021 grâce à ses exportations de noix de coco, en hausse de 54% par rapport aux 4,94 millions de dollars obtenus en 2021.

Cette hausse «s’explique par une croissance de 64% enregistrée au niveau du volume des expéditions, soit 41.300 tonnes» en 2021.

Le Ghana est le premier producteur de noix de coco en Afrique. D’après la FAO, le pays avait récolté 412.000 tonnes en 2020 sans oublier que «la filière fournit des sources de revenus pour environ 500.000 personnes».

En 2021, les ventes de pulpe de noix de coco déshydratée ont augmenté et «les expéditions du produit ont généré 22 millions de dollars l’année dernière», d’après un rapport de la GEPA.

Le document indique que les recettes de la filière sont en hausse de 71% par rapport aux 6,3 millions de dollars engrangés un an plus tôt. Cette performance fait hisser le Ghana «au 9ème rang des principaux fournisseurs du produit sur le marché international et témoigne en outre de la bonne dynamique de croissance du secteur».

D’après le même rapport, les recettes des exportations ont affiché une progression de 45% en moyenne entre 2017 et 2021. Largement utilisée dans l’industrie des biscuits et en pâtisserie, la pulpe de noix de coco séchée représente un marché en pleine essor avec une valeur estimée à 1 milliard de dollars par an.