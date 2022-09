L’Afrique a exporté en Chine 660 millions de dollars de produits agricoles en 2022

La valeur des exportations des produits agricoles africains vers Pékin qui ont transité via le port de Shanghai s’élève à 4,72 milliards de yuans (660 millions de dollars) durant les huit premiers mois de cette année 2022.

Les principaux produits exportés sont notamment le thé, le café, les agrumes, le coton, l’avocat. Et selon les données des autorités chinoises, l’Ouganda, l’Ethiopie, le Kenya et l’Afrique du Sud sont les plus gros pays exportateurs du continent.

Toujours d’après les mêmes statistiques, en Afrique du Sud, «la filière agrumes a été l’une des pionnières du continent en signant notamment son premier protocole avec Pékin en 2004».

Le Kenya se distingue surtout par ses exportations d’avocats vers la Chine. Lundi 20 septembre dernier, l’entreprise horticole kenyane Kakuzi avait manifesté sa volonté d’envoyer sa seconde cargaison d’avocats à destination du marché chinois.

Selon Christopher Flowers, Directeur général de Kakuzi, «plusieurs conteneurs de 20 pieds chargés de la variété Hass devraient quitter le port de Mombasa» le lundi 20 septembre «pour un voyage de près de 30 jours vers l’empire du Milieu».

Cette annonce intervenait à la suite «du feu vert obtenu par l’entreprise auprès du Service d’inspection phytosanitaire (KEPHIS) qui a effectué un pré-contrôle de la marchandise».

L’entreprise Kakuzi fait partie des 15 entreprises agréées en juillet dernier par les autorités sanitaires chinoises. Des facteurs ont contribué à cette reconnaissance. «Kakuzi a été en effet la plus proactive, expédiant ses premiers avocats frais en août dernier à Shanghai et devenant ainsi le premier acteur africain sur ce segment», détaillent les services des statistiques chinois.