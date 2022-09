Le Botswana dément utiliser des vaccins anti Covid-19 périmés

Le ministère de la Santé du Botswana a démenti cette semaine les allégations circulant sur les réseaux sociaux, et selon lesquelles les vaccins utilisés dans le pays pour immuniser les personnes contre le coronavirus sont périmés.

Ces allégations font suite à l’utilisation de vaccins anti Covid-19 à durée de conservation prolongée, que les autorités sanitaires botswanaises ont récemment introduits dans la campagne de vaccination.

Lors d’un point de presse à Gaborone, la capitale du Botswana, le ministre de la Santé et du Bien-être, Edwin Dikoloti a expliqué que certains vaccins avaient vu leur durée de conservation prolongée par les fabricants, et «cela a malheureusement conduit certaines personnes, y compris des professionnels de la santé, à interpréter à tort cela comme signifiant que les vaccins avaient expiré».

Il a assuré que ces vaccins sont «sûrs et conformes aux normes internationales», et a demandé à la population d’«ignorer les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux et ailleurs».

La durée de conservation de la plupart des vaccins évalués par l’Autorité de réglementation des médicaments du Botswana (BoMRA) était initialement comprise entre trois et six mois, mais elle a été depuis lors prolongée après que des données de stabilité supplémentaires sont devenues disponibles et ont été soumises aux régulateurs du monde entier, a expliqué le ministre.