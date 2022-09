L’OMS craint une propagation d’Ebola de l’Ouganda aux pays voisins

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) se dit très préoccupée par l’évolution de l’épidémie d’Ebola en Ouganda, craignant une propagation de la maladie dans les pays voisins de la région d’Afrique de l’Est.

«L’importation de cas dans les pays voisins ne peut être exclue à ce stade», a souligné l’OMS dans un communiqué, alors que le bilan de l’épidémie déclarée le 20 septembre dernier a déjà dépassé la vingtaine de morts en Ouganda.

L’OMS explique que les décès communautaires et la prise en charge des patients dans des établissements et hôpitaux privés et d’autres services de santé communautaires «avec une protection limitée et des mesures de prévention et de contrôle des infections, comportent un risque élevé de nombreuses chaînes de transmission. Des enquêtes sont en cours pour déterminer l’ampleur de l’épidémie et la possibilité d’une propagation à d’autres districts» et à des pays voisins.

L’autre facteur d’inquiétude de l’OMS est que le vaccin ERVEBO utilisé lors des récentes interventions contre les flambées de maladie à virus Ebola en RDC ne confère pas de protection croisée contre l’«Ebola du Soudan», la souche du virus qui est à l’origine de l’actuelle épidémie en Ouganda.