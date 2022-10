Sénégal : Ouverture à Dakar, de la Semaine de la mobilité durable et du climat (SMDC)

La Semaine de la mobilité durable et du climat (SMDC) a été ouverte ce 4 octobre à Dakar par le Premier ministre sénégalais, Amadou Bâ qui a souligné que cette manifestation a pour objectif de favoriser un développement des territoires compatibles avec l’Accord de Paris sur le climat, notamment en ce qui concerne la mobilité.

Selon lui, «les discussions porteront sur les enjeux et les perspectives en matière de planification des transports, d’aménagement des villes durables, de transition énergétique et numérique, d’éducation et de formation aux changements climatiques ainsi que d’économie circulaire».

«La SMDC permettra de repenser les défis énormes et urgents à relever en matière de transport et de mobilité. Elle sera aussi un moment privilégié pour échanger sur les solutions innovantes et adaptées aux problématiques liées au transport urbain dans le contexte très particulier des pays en développement», a souligné M. Bâ.

Dans cette perspective, «certaines villes africaines dont Dakar, s’évertuent à mettre en œuvre des politiques de transport durables et encourageantes avec le déploiement de système de transport capacitaire tel que le Bus rapid transit (BRT) et le Train express régional (TER) accompagné d’une restructuration globale du réseau du transport collectif avec des modes sobres en carbone», a encore indique le Premier ministre sénégalais.

Organisée par l’association «Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transports Urbains et Périurbains» (CODATU), le Conseil Exécutif des Transports Urbains Durables (CETUD) et l’Association «Climate chance», la SMDC rassemble jusqu’au 7 octobre, des experts reconnus du climat et de la mobilité ainsi que les acteurs des territoires concernés.