L’Île Maurice accueillera en décembre prochain, la Conférence Economique Africaine 2022

L’édition 2022 de la Conférence Economique Africaine (CEA-2022) se tiendra du 9 au 11 décembre prochain à Port-Louis, la capitale de l’Île Maurice, comme l’a confirmé ce jeudi, le ministre mauricien des Finances, de la Planification économique et du Développement, Renganaden Padayachy.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Port-Louis, le ministre Padayachy a indiqué qu’environ 300 participants sont attendus à cette CEA 2022, dont des chefs d’Etat et ministres de divers pays africains, des économistes et chercheurs de premier plan ainsi que des représentants du secteur privé, des institutions financières et des organisations internationales.

La CEA-2022 «sera la plateforme idéale pour examiner les impacts du changement climatique, les défis qui y sont liés et les stratégies d’adaptation et d’atténuation requises, ainsi que les moyens de mettre en place un développement robuste, durable et à faible émission de carbone, qui soit résilient au changement climatique», a souligné Renganaden Padayachy.

Egalement présent à la conférence de presse, le Directeur général adjoint de la Banque africaine de développement (BAD) et directeur national pour Maurice, Kennedy K. Mbekeani, a de son côté souligné les objectifs fondamentaux de l’initiative.

Il s’agira, a-t-il dit, de «promouvoir la gestion des connaissances en tant que moteur important du dialogue, de la planification et de la mise en œuvre des politiques et favoriser le dialogue entre les chercheurs, les praticiens du développement et les décideurs politiques».