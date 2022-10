Le Rwanda accueillera du 25 au 27 octobre, le 1er congrès mondial du mobile

Le Rwanda abritera le premier Congrès mondial du mobile (MWC) de la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), du 25 au 27 octobre 2022.

Ce sera une première pour le continent africain d’accueillir cette réunion qui sera organisée en collaboration avec le gouvernement du Rwanda.

Cette plus grande conférence au monde du secteur des télécoms sert d’espace d’échanges entre les délégations de divers pays, composées entres autres, des membres des gouvernements. Les organisateurs de cette grand-messe s’attendent à quelques 2.000 participants parmi, dont des opérateurs dans le domaine des Télécoms.

La GSMA est une association qui représente quelques 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile à travers 220 pays du monde. «Partout dans le monde, l’accès à l’Internet mobile contribue à réduire la fracture numérique. Son pouvoir de transformation n’est nulle part plus évident qu’en Afrique. C’est pourquoi je suis ravi d’accueillir le monde à Kigali l’année prochaine (2022) pour faire la lumière sur l’innovation mobile et technologique en Afrique», avait déclaré le directeur général de la GSMA, Mats Granryd Granryd, lors de l’annonce du choix de Kigali il y a plusieurs mois.

Pour le secrétaire permanent au ministère rwandais des TIC et de l’Innovation, Yves Iradukunda, le Rwanda attend beaucoup de cette rencontre, dans la mesure elle permet de mettre en relation de nombreuses personnes avec de nombreux opérateurs qui évoluent dans le monde de la communication, notamment mobile.