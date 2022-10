L’Algérie ambitionne d’augmenter les exportations hors hydrocarbures à 10 Mds USD en 2023

Le gouvernement algérien projette de porter la valeur des exportations hors hydrocarbures à 10 milliards de dollars en 2023, a affirmé, jeudi 20 octobre, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, dans une allocution prononcée à l’occasion de l’ouverture du Forum de l’export à Alger.

«En conjuguant les efforts, nous pourrons augmenter le volume de nos exportations hors hydrocarbures à 10 milliards de dollars fin 2023», a soutenu le chef du gouvernement.

Alors qu’il revient, selon Benabderrahmane, aux opérateurs économiques de relever ce défi, il a assuré que l’Etat les accompagnera «en leur accordant des facilités, notamment à travers la numérisation du système fiscal et l’allègement des charges fiscales, et ce, dans le cadre d’une approche globale qui aura un impact positif sur les recettes du pays hors hydrocarbures».

D’ores et déjà, le Premier ministre a annoncé que les exportations hors hydrocarbures sont en passe d’atteindre 7 milliards de dollars d’ici la fin de l’année en cours.

Benabderrahmane a rappelé que son pays travaille pour la diversification de l’économie nationale «à travers laquelle nous aspirons à jeter les bases solides d’une nouvelle économie nationale forte et durable, affranchie de la dépendance aux revenus des hydrocarbures».

Le gouvernement algérien a également en vue de réduire la facture des importations. Toutefois, précise le Premier ministre, «l’Etat ne s’oppose pas à l’importation qui complète la production nationale et qui permet à l’économie nationale d’accéder aux chaînes de valeurs et de contrôler les techniques de production, mais lutte contre l’importation qui épuise les devises et qui a failli entraîner le pays vers l’endettement international».

Le Forum, organisé par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), se tient sous le haut patronage du président Abdelmadjid Tebboune, en présence de plusieurs membres de l’exécutif et d’opérateurs économiques nationaux.

Le CREA, un nouveau syndicat patronal créé en février passé a, entre autres, pour missions de contribuer activement aux côtés de l’Etat pour le succès de la transition économique, et de rétablir la confiance entre les opérateurs économiques et les pouvoirs publics.