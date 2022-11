Le 21è Concours d’agrégation des Sciences de la Santé du CAMES pose ses valises à Abidjan

La capitale économique ivoirienne, Abidjan, va accueillir du 7 au mercredi 16 novembre, le 21ème Concours d’agrégation des Sciences de la Santé du CAMES (Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur). Sont en lice 395 candidats recrutés dans 13 pays et qui se plieront aux décisions de 171 jurés.

Cette 21è Concours relève d’une organisation du ministère ivoirien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et aura lieu à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, aux CHU de Cocody et de Treichville.

Ce Concours d’agrégation est réservé à deux groupes d’enseignants, a précisé la Secrétaire générale nationale du Comité d’organisation ivoirien, Béatrice Nandjui.

«Il s’agit des enseignants des Sciences de la Santé (médecine, pharmacie, odontologie) et des enseignants des Sciences juridiques et Sciences économiques.

« Le concours a lieu les années paires pour les Sciences de la Santé et les années impaires pour les Sciences juridiques. Nous sommes en 2022, une année paire, il s’agit donc du concours des Sciences de la Santé», a-t-elle détaillé.

Les Concours d’agrégation du CAMES ont pour finalité majeure de mettre à la disposition des Etats africains «les meilleurs enseignants possibles dans l’éducation supérieure».

Ces derniers auront ensuite le devoir d’encadrer et de former la future élite du continent dans divers domaines. Plusieurs hautes autorités ivoiriennes ont promis d’assister à ce Concours d’agrégation. Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur qui a vu le jour en 1968 regroupe actuellement 19 Etats.