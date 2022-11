L’Afrique plaide pour un statut de membre permanent au sein du G20

Le Chef de l’Etat sénégalais et président en exercice de l’Union Africaine (UA), Macky Sall a plaidé mardi pour que l’Afrique obtienne un statut de membre permanent au sein du G20.

«L’Afrique peut nourrir une juste ambition d’être intégrée comme un membre permanent au Forum du G20 et j’aimerais inviter mes pairs à y procéder», a déclaré le président Macky à Bali, une Ile de l’Indonésie, où s’est tenu le Sommet annuel du G20 du 15 au 16 novembre.

Le président en exercice l’UA fonde sa plaidoirie sur le fait que l’Afrique «est la 8ème puissance économique du monde par son PIB, possède plus de 60% des terres arables avec une population estimée à près de 2,5 milliards d’ici 2050».

Le continent noir, a-t-il insisté, reste donc «un partenaire incontournable sur la scène internationale, dans le renouveau du multilatéralisme auquel nous nous sommes engagé à Bali».

Le G20 qui regroupe les 19 pays les plus industrialisés du monde en plus de l’Union européenne, tient à Bali, son 17ème Sommet des chefs d’état et de gouvernement, placé sous le thème: «Se redresser ensemble, se redresser plus fort».