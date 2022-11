Deux nouveaux accords conclus par le Gabon et la Guinée-Bissau

Une visite «de travail et d’amitié» du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló au Gabon, a été couronnée par la signature de deux accords bilatéraux entre les deux pays africains.

Les accords paraphés portent respectivement sur «les consultations en matière politique et diplomatique, et sur le cadre général de la coopération», a souligné la présidence gabonaise dans un communiqué.

Lors d’une conférence de presse ce mardi à Libreville, le président guinéen, Umaro Sissoco Embaló a exprimé son désir de «faire des liens bilatéraux entre la Guinée-Bissau et le Gabon un modèle d’intégration Sud-Sud» en Afrique.

Il a, en outre, salué les fructueux échanges avec son homologue gabonais, Ali Bongo Ondinga, sur des sujets d’importance comme «l’agriculture, la formation, les échanges économiques, la pêche et l’industrie»

«Le Gabon est un pays frère de la Guinée-Bissau, on a toujours eu des rapports diplomatiques, et ces nouveaux accords viennent renforcer le cadre juridique de la coopération entre le Gabon et la Guinée-Bissau», a souligné le dirigeant Umaro Sissoco Embaló qui préside actuellement la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).