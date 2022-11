Industrie touristique et hôtelière en Afrique : Abidjan abrite en janvier prochain, la 3ème édition de la Conférence ‘CITHA 2023’

La troisième édition de la Conférence sur l’Investissement Touristique et Hôtelier en Afrique (CITHA) est programmée les 17 et 18 janvier 2023, à l’hôtel Pullman d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, ont annoncé les organisateurs.

Placée sous le signe de la reprise post-Covid-19, cette rencontre a pour thème central «L’Afrique mérite le beau», un choix qui procède du constat selon lequel le continent africain connaît une demande hôtelière et touristique en plein essor. Une demande qui appelle une nouvelle exigence en termes de qualité et de créativité, détaillent les organisateurs.

De l’avis de plusieurs professionnels du secteur touristique sur le continent, le tourisme est devenu un secteur vital en Afrique au cours des 20 dernières années. Il représentait en 2019 environ 7% du PIB africain, et contribuait à hauteur de 169 milliards de dollars à l’économie africaine. Un dynamisme ralenti par la pandémie de la Covid-19 qui a touché tous les continents.

Cependant, selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), au cours des sept premiers mois de l’année 2022, les arrivées internationales sur tout le continent africain ont rebondi de 171% par rapport à leur niveau de 2021, chiffres stimulés principalement par une demande régionale.

La CITHA 2023 est parrainée le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs , Siandou Fofana, actuel Président du Conseil exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme.

L’édition 2023 de la Conférence sur l’Investissement Touristique et Hôtelier en Afrique francophone est organisée par ‘Voltere by Egis’, un Cabinet de conseil de référence en Afrique sur les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs.