Deuil national de trois jours au Tchad après une attaque de Boko Haram

Un deuil national de trois jours a été décrété au Tchad, après une attaque terroriste dans laquelle une dizaine de soldats de l’armée nationale ont été tués le 22 novembre dernier.

Le deuil court «du mercredi 23 novembre à minuit au vendredi 25 novembre 2022 à minuit», une période durant laquelle, les drapeaux seront mis en berne et toutes les manifestations publiques non autorisées, sont interdites sur toute l’étendue du territoire national.

L’attaque attribuée au groupe terroriste nigérian Boko Haram, a visé «une unité des forces de défense et de sécurité, dépêchée en précurseur pour installer le poste avancé de l’armée nationale tchadienne dans l’ile De Bouka-Toullorom entre Ngouboua et Kaiga», indique un communiqué de la présidence à Ndjaména, faisant état d’un bilan officiel de «10 soldats tués et des blessés».

La présidence Tchadienne affirme que «cette attaque vient confirmer la présence encore active de Boko haram dans le bassin du Lac Tchad» et annonce qu’«une réponse appropriée est en cours».