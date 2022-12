La sévit au Soudan

Les autorités sanitaires du Soudan ont confirmé cette semaine une épidémie de Denge qui a déjà tué une trentaine de personnes dans le pays sur plusieurs centaines de cas confirmés.

A la date du 29 novembre 2022, «on dénombre 4.104 cas de dengue présumés, parmi lesquels 516 cas confirmés et 29 décès», a indiqué le ministère soudanais de la Santé dans un bilan hebdomadaire.

La fièvre dengue s’est propagée dans neuf Etats du pays, à cause notamment des fortes précipitations et au manque de fournitures essentielles telles que pesticides et moustiquaires, a expliqué Montasir Mohamed Osman, directeur du Département des urgences sanitaires et du contrôle des épidémies au sein du ministère soudanais de la Santé.

La dengue est une maladie infectieuse dont le virus est transmis à l’être humain par la piqûre de moustiques. Dans un rapport publié en novembre, les Nations Unies ont mis en garde contre la tendance à l’augmentation du nombre de cas de paludisme et des épidémies de rougeole, de dengue et d’hépatite E au Soudan, qualifiant ces maladies contagieuses de «grave préoccupation».