Le Togo lance une campagne de vaccination de rattrapage contre la rougeole et la rubéole du 05 au 11 décembre

Le ministère togolais de la Santé a lancé, lundi 05 décembre, une campagne nationale de vaccination de rattrapage contre la rougeole et la rubéole pour les enfants de moins de 5 ans, indique un communiqué officiel.

Cette campagne «vient renforcer l’immunité des enfants de 9 à 59 mois, complètement vaccinés et aussi permettre de rattraper les enfants insuffisamment ou non vaccinés. Elle constitue également une opportunité pour administrer de la vitamine A et de l’albendazole, mais aussi pour vacciner en routine les enfants de 0 à 23 mois et des femmes enceintes», selon les propos du ministre de la Santé, le professeur Mustafa Mijiyawa.

L’initiative intervient dans un contexte où «le système national de surveillance de la rougeole et de la rubéole enregistre une résurgence des flambées épidémiques de rougeole avec des décès», explique le ministère.

Par la campagne de rattrapage, les autorités visent également à lutter contre les flambées épidémiologiques de ces maladies ainsi que leurs conséquences, corriger la vue, et lutter contre les vers intestinaux chez les enfants.

Moustafa Mijiyawa a invité les populations «à saisir cette opportunité gratuite pour supplémenter, déparasiter et immuniser les enfants en vue de les protéger».

La vaccination, qui se poursuivra jusqu’au 11 décembre, a lieu dans des points traditionnels fixes, mais aussi dans des postes avancés déployés dans les marchés et les lieux de culte, avec l’objectif de se rapprocher davantage des cibles.

D’après le ministère, le pays a déjà organisé deux campagnes de rattrapage pour la vaccination des enfants de 9 mois à 14 ans, et trois campagnes de suivi pour les enfants de 9 à 59 mois, pendant la période allant de 2001 à 2018.