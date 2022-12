Le Fonds de développement Chine-Afrique prêt à doper ses investissements dans le continent africain

Le Fonds de développement Chine-Afrique, un fonds d’investissement en actions géré par la Banque de développement de Chine, ambitionne d’investir plus de 6,6 milliards de dollars dans des projets dans 39 pays africains.

Pour ce faire, le fonds a collecté plus de 31 milliards de dollars d’investissements de la part des entreprises chinoises.

Pour l’heure, le Fonds, a investi plus de 5 milliards de dollars dans des pays africains, couvrant les infrastructures, l’agriculture, les moyens de subsistance des populations, la coopération en matière de capacités, les parcs industriels et d’autres domaines. Ces investissements ont contribué à stimuler les économies locales, l’emploi et les recettes fiscales en Afrique, précise une source chinoise.

Ces investissements importants et diversifiés ont permis au fonds de jouer un rôle exemplaire dans la promotion de la construction conjointe de la Ceinture et la Route de soie entre la Chine et les pays africains.

Le Fonds a été créé en 2007pour soutenir les entreprises chinoises investissant en Afrique, à la suite du Sommet de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA) tenu en 2006, avec une enveloppe initiale de 5 milliards de dollars. En 2015, lors du Sommet de Johannesburg du FCSA, la Chine a annoncé qu’elle allait allouer 5 milliards de dollars supplémentaires au Fonds.

Les premières sociétés chinoises à s’implanter en Afrique étaient surtout de grandes entreprises contrôlées par Pékin. Mais, à mesure que la coopération s’étend et se diversifie, les groupes privés sont de plus en plus présents dans le continent, encouragés par les autorités chinoises.

Toutefois, certains pays d’Afrique commencent à suspendre ou à examiner de plus près leurs contrats avec des entreprises chinoises, sur la base d’un rapport gouvernemental sur les liens économiques et commerciaux entre la Chine et l’Afrique.