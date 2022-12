RCA: Un opposant dézingue le président Faustin-Archange Touadéra

En République de Centrafrique (RCA), l’opposant Noureddine Adam a livré mercredi sa lecture de la vie socio-politique du pays, sans ménager le pourvoir du président Faustin-Archange Touadéra.

Dans une interview accordée au média tchadien «Alwihda Info», le leader du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) a accusé le président Touadéra d’orchestrer un «coup d’Etat constitutionnel» avec son projet d’un troisième mandat.

« Les ambitions d’un troisième mandat de Touadera sont une folie, une démence intellectuelle, une faute politique, morale et éthique. A travers le coup d’État constitutionnel, Touadera, non seulement a désincarné la fonction de Chef de l’État et procédé à le délégitimer, mais encore, et c’est le pire, a plongé notre pays dans une situation des ‘’états de violences’’ inédits», a renforcé Noureddine Adam.

Cet ancien dirigeant de la Seleka juge que «la situation politique, sécuritaire et humanitaire en RCA, sous le règne de Touadera, est chaotique et anarchique» et que «(…) Touadera ne mérite plus d’exercer la haute fonction de Président de la République centrafricaine, et ne mérite plus le respect et l’obéissance du peuple centrafricain».