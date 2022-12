La Somalie rejette les droits d’exploitation pétrolière de Genel Energy au Somaliland

La Somalie a annoncé mercredi ne pas reconnaître les droits d’exploitation revendiqués par la société Genel Energy (GENL.L) sur des réserves pétrolières dans la région du Somaliland.

Début novembre, la société Genel Energy, qui est cotée à la Bourse de Londres, a annoncé avoir terminé son étude géotechnique au Somaliland où elle affirme avoir signé un accord d’amodiation avec OPIC Somaliland Corporation pour un bloc à la frontière éthiopienne l’année dernière.

Mercredi, le ministère somalien du Pétrole fait savoir, dans un communiqué, qu’il «rejette catégoriquement la revendication de Genel Energy de posséder des droits pétroliers dans les régions du nord de la Somalie et appelle Genel Energy Plc à cesser sa revendication illégale de posséder des droits pétroliers».

L’autorité rwandaise insiste que «toute autorisation accordée en violation des lois et règlements somaliens est illégale et serait considérée comme nulle et non avenue».