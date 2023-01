Zone UEMOA: Le gendarme du marché financier achève la mutation de sa dénomination  

Face à ses attributions, le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) a changé de dénomination et devient l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA), ce jeudi 19 janvier Abidjan, lors d’un Colloque international sur le marché financier et régional de l’UEMOA. Toutefois les missions de l’organe demeurent inchangées.

Ce changement de dénomination s’inscrit dans le cadre des réformes engagées depuis une dizaine d’années pour la transformation structurelle du marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Selon le ministre ivoirien de l’Economie et des finances, Adama Coulibaly, le président du Conseil des ministres de l’UEMOA, cela « se justifie non seulement par des confusions relevées avec d’autres entités territoriales décentralisées, mais est surtout le résultat des recommandations formulées par les chefs d’Etat et de gouvernement (de l’union) lors de leur session extraordinaire du 10 avril 2017 ».

La nouvelle dénomination, vise également à « offrir à l’organe et au marché financier régional une meilleure visibilité», a-t-il fait savoir.

Créé en 1996, le marché financier régional de l’UEMOA constituait l’une des principales réformes structurelles en vue d’une meilleure intégration des économies de l’Union dans l’économie mondiale, l’objectif visé étant de franchir une nouvelle étape dans la restructuration et la modernisation du secteur financier ouest-africain.

Le but essentiel était surtout de favoriser et de renforcer la dynamique de l’investissement au sein de ce marché financier des huit Etats membres, à travers l’épargne afin de permettre aux épargnants de disposer d’une gamme plus complète de produits financiers.

C’est Abidjan, la capitale économique ivoirienne, qui abrite le siège de l’ex-CREPMF devenu Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA).