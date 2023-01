Le Bénin adopte sa stratégie nationale d’intelligence artificielle et des mégadonnées

Le ministère béninois du Numérique et de la Digitalisation, de concert a lancé avec les opérateurs du secteur, la Stratégie Nationale de l’Intelligence Artificielle et des mégadonnées (SNIAM) 2023-2027 et son plan d’actions qui viennent d’être approuvés ce mercredi 18 janvier, par le Conseil des ministres.

« L’adoption de cette stratégie nationale d’intelligence artificielle et des mégadonnées permettra de positionner le Bénin comme un pays apte à saisir les opportunités actuelles et futures afférentes à I’intelligence artificielle et au traitement des données massives, ce qui le rendrait encore plus attractif pour tous types d’investissements provenant notamment du secteur privé et des partenaires au développement », souligne un communiqué du gouvernement béninois.

D’un coût prévisionnel de 4.680.000.000 Francs CFA et s’étalant sur une période de cinq ans, cette stratégie et son plan d’action s’inscrivent dans le cadre de la vision gouvernementale visant à faire du numérique l’un des socles du progrès économique du pays.

Ils ont été élaborés dans une approche holistique axée sur des solutions technologiques répondant aux besoins du pays notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, du cadre de vie, du tourisme, et sur la compréhension des cas d’utilisation applicables au contexte béninois.

D’après Cotonou, certains projets majeurs du secteur du numérique (datacenter, interopérabilité, e-Administration, e-Services, Open Data, etc.) permettront la production de données massives, dont la gestion et la valorisation doivent être adressées afin d’éviter que leur potentiel de création de valeur n’échappe pas à l’économie béninoise.

L’intelligence artificielle ambitionne d’aborder efficacement cette problématique afin de soutenir le rayonnement du Bénin dans les secteurs stratégiques (éducation, santé, agriculture, cadre de vie, tourisme).