Côte d’Ivoire : Bientôt des minibus de fabrication locale en service à Abobo et Yopougon

Dans le cadre du projet du gouvernement ivoirien de renouveler le parc automobile du pays, le ministre des Transports, Amadou Koné, a remis, ce jeudi 26 janvier, 40 minibus «made in Côte d’Ivoire» aux transporteurs d’Abobo et de Yopougon, deux communes du grand Abidjan.

«Ce début de rajeunissement du parc automobile, acté ce jour, contribue (…) à l’amélioration de l’offre de transport, à la lutte contre la pollution de l’environnement et l’insécurité routière, à la création d’emplois et de richesses», a, entre autres, indiqué le ministre, lors de la cérémonie de remise qui a e eu lieu à l’Institut de Formation de la Société des transports abidjanais (SOTRA Industries) à Abidjan Yopougon-Andokoi.

Ces véhicules, disposant entre 18 et 26 places, ont été assemblés par la SOTRA et le constructeur de camions Iveco. Ils sont «exclusivement destinés à des personnes qui sont déjà dans le transport pour rajeunir leurs parcs automobiles et aussi à des chauffeurs exerçant dans le transport», d’après le ministre.

Ces acquéreurs ont postulé au Fonds de Développement du Transport Routier (FDTR), un fonds de l’Etat de Côte d’Ivoire à l’endroit des transporteurs, en vue de renouveler leur parc automobile.

Amadou Koné a précisé que ces minibus «vont commencer à circuler dans quelques jours après le remplissage de quelques formalités administratives».

Par ailleurs, il a informé que bientôt «500 taxis seront mis à la disposition des jeunes de Côte d’Ivoire pour leur permettre d’avoir des emplois et mener une vie décente».

La Côte d’Ivoire prévoit de produire en tout 500 minibus en vue d’accroître la mobilité sûre dans le grand Abidjan. Les communes d’Abobo et de Yopougon ont été choisies pour la phase pilote. Ce projet entre dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la sécurité routière.