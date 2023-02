Près de 3000 TPME au Togo touchées par une campagne de vulgarisation de leur Charte

Trois mois après le lancement au Togo, de la campagne de vulgarisation de la «Charte des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises» (TPME), le ministère togolais du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale, K. Sevon-Tepe Adedze en dresse un bilan.

La campagne de vulgarisation de la «Charte des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises» à l’échelle nationale a «permis de distribuer 3000 Chartes», indiquent les statistiques compilées par le ministère dirigé par K. Sevon-Tepe Adedze.

La «Charte des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises» se veut disruptive dans l’écosystème des entreprises au Togo. Elle prévoit ainsi «des mesures d’aide et de soutien à cette catégorie précitée d’entreprises afin de les amener à jouer pleinement leur rôle de création d’emplois et de richesses» dans l’économie nationale.

Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) du Togo, les «Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises» représentent plus de 80% du tissu des entreprises répertoriées en République togolaise, un chiffre issu du «Recensement général des entreprises togolaises» réalisé par cet Institut.