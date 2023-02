Le Sénégal lance un programme d’acquisition de matériels agricoles d’un montant de 140 millions de dollars

Le président sénégalais, Macky Sall, a procédé le week-end écoulé à Dakar au lancement d’un programme d’acquisition de matériels agricoles, de construction de magasins de stockage et d’entrepôts de conservation de produits horticoles pour une enveloppe de 85 milliards de FCFA (environ 140 millions de dollars).

La cérémonie de lancement a eu lieu devant des producteurs et acteurs du monde agricole ainsi que des partenaires techniques et financiers notamment du Royaume d’Espagne qui accompagne ce programme, fruit d’un partenariat public-privé entre l’Etat du Sénégal et le groupe Intermaq.

Le programme permettra l’acquisition de 3.000 unités motorisées dont des tracteurs, des batteuses multicultures, des motopompes pour l’irrigation, du matériel de traitement, des chambres frigorifiques pour la conservation de produits horticoles en plus de magasins de stockage d’intrants agricoles, a précisé le président Macky Sall, annonçant à ce titre, une subvention de 60 à 80% pour l’acquisition de ces engins agricoles.

Le chef de l’Etat a invité à cette occasion les Sénégalais à rompre avec les vieilles méthodes et pratiques agricoles en investissant davantage dans la «mécanisation», qui confère plus «d’attractivité au métier d’agriculteur».

Il a enfin promis que ce projet va influer sur «l’augmentation de la production ainsi que la réduction des pertes post-récoltes à travers des magasins de stockage et d’entrepôt de conservation».