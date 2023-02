Nigeria-Pénurie de billets de banque : Des émeutes éclatent dans le Sud-ouest du pays

Des échauffourées entre manifestants et policiers ont éclaté mardi à Abeokuta, dans le Sud-ouest du Nigeria, où une foule de jeunes en colère a notamment attaqué une banque confrontée sur fond d’une pénurie de billets que connait le pays.

Dans le quartier de Sapon à Abeokuta, capitale de l’Etat d’Ogun, des manifestants ont déversé leur colère sur une banque, détruit un distributeur automatique avant de brûler des pneus sur la route. De nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux, montrent une foule de jeunes déchaînés attaquant une banque et des colonnes de fumée noire qui se dégageaient des pneus brûlés.

La police, déployée sur place, a indiqué que des émeutes ont éclaté dans les quartiers de Paseke, Asero et Sapon, après que certains clients des banques n’ont pas réussi à retirer leur argent.

«Malheureusement, certains voyous ont détourné les manifestations et ont commencé à détruire et à vandaliser les agences bancaires», a déclaré Abimbola Oyeyemi, porte-parole de la police de l’État d’Ogun.

A trois semaines de l’élection présidentielle prévue le 25 février, la grogne sociale s’intensifie dans le pays le plus peuplé d’Afrique (quelque 215 millions d’habitants) paralysé par une pénurie des nouveaux billets de nairas, accablant un peu plus les Nigérians déjà confrontés à de nombreuses pénuries d’essence.

Face à la colère sociale grandissante, le gouverneur de l’Etat Dapo Abiodun a appelé mardi les «jeunes à rester calmes et patients». La semaine dernière, plusieurs émeutes ont éclaté au Nigeria, notamment à Kano, plus grande ville du nord, et à Ibadan, ville importante du Sud-ouest du pays.