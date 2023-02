La BAD ouvre un 2e centre d’excellence en TIC à Nairobi  

Le Kenya abrite depuis début février, un deuxième centre d’excellence en technologies de l’information et de la communication (TIC), ouvert par la Banque africaine de développement (BAD), en faveur de la jeunesse, indique mercredi dans un communiqué, l’institution financière panafricaine.

Logé dans les locaux de la United States International University-Africa de Nairobi, la capitale du Kenya, cette structure inaugurée le 1er février dernier, s’inscrit dans le cadre du programme Codage pour l’emploi de la BAD, qui vise à développer les capacités des jeunes Africains pour améliorer leur compétitivité sur les marchés du travail locaux et internationaux.

Concrètement, il s’agit de doter les jeunes de compétences numériques, d’entrepreneuriat et de compétences comportementales, avec l’objectif d’améliorer leur employabilité dans le secteur des technologies de l’information et de la communication ou dans les secteurs liés aux technologies.

Les bénéficiaires sont des jeunes âgés de 15 à 35 ans, n’ayant pas de qualifications ni de ressources nécessaires pour suivre un cursus universitaire traditionnel.

«Ce centre d’excellence n’est qu’un exemple de l’engagement de la banque à soutenir la future génération de dirigeants, d’entrepreneurs et d’innovateurs africains», a déclaré Hendrina Doroba, cheffe de la Division éducation et développement des compétences de la BAD.

«En travaillant ensemble pour fournir aux jeunes les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir, nous contribuons à bâtir un avenir plus prospère et plus inclusif pour tous», a-t-elle souligné lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau Centre d’excellence, assurant que «l’avenir sera façonné par les technologies, et il est de notre responsabilité de préparer nos jeunes aux défis qui les attendent».

La BAD et ses partenaires ambitionnent d’atteindre la formation de plus de 1.800 jeunes Kenyans, grâce à ces deux centres financés conjointement avec la Fondation Rockefeller et réalisés avec l’appui des partenaires techniques dont Microsoft. Le premier a ouvert ses portes en mars 2022.

Jusqu’à présent, les programmes en ligne et en présentiel de Codage pour l’emploi ont touché 152.000 jeunes au total en Afrique.