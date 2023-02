Nigeria: Buhari accorde un bref sursis pour la circulation des anciennes coupures du naira

Le Président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné ce jeudi 16 février 2023, le maintien en circulation les anciens billets de 200 nairas, remplacés récemment par de nouveaux billets, afin de limiter la pénurie d’argent liquide qui affecte durement le pays.

Ces billets en petites coupures sont de nouveau autorisés à circuler dans le pays jusqu’au 10 avril prochain. Cette décision permettra aux Nigérians n’ayant pas encore échangé leurs anciens billets de ne pas être pénalisés.

« J’ai donné mon accord à la banque centrale du Nigeria pour que les anciens billets de 200 nairas soient remis en circulation », a dit le chef de l’Etat dans une déclaration télévisée. Et de poursuivre : « A cet égard, la Banque centrale du Nigeria (CBN) veillera à ce que les nouveaux billets soient plus disponibles et accessibles à nos concitoyens par l’intermédiaire des banques. Je souhaite une fois de plus faire appel à votre compréhension jusqu’à ce que nous surmonterons cette phase transitoire difficile dans les meilleurs délais possibles».

M. Buhari a défendu l’introduction des nouveaux billets qui, selon lui, permettra de limiter l’achat de voix lors de l’élection présidentielle prévue le 25 février.

Le président sortant, qui finit son deuxième mandat et ne se représente pas, s’est aussi dit sensible aux difficultés actuelles de la population.