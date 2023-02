La Côte d’Ivoire prévoit 5 milliards de dollars d’investissement dans le secteur de l’eau à l’horizon 2030

Le gouvernement ivoirien projette un investissement de 5 milliards de dollars pour assurer l’accès universel à l’eau potable en Côte d’Ivoire d’ici à l’horizon 2030, a annoncé lundi à Abidjan, le Premier ministre, Patrick Achi, lors de la cérémonie d’ouverture du 21ème congrès international de l’Association africaine de l’Eau et de l’Assainissement (AAEA).

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du programme «Eau pour tous» lancé en 2017 par Abidjan avec l’objectif de mettre un terme aux pénuries d’eau dans le pays, en assurant un accès continu à l’eau potable à 100% de la population.

Chaque année, des projets sont réalisés dans divers domaines relatifs à l’eau. «Nous continuerons nos efforts, nous accélérerons nos actions. Nous serons au rendez-vous de 2030 et de l’Eau pour tous», a assuré le chef du gouvernement.

Concernant l’Afrique, Patrick Achi a prôné l’intensification du combat pour l’eau potable et l’Assainissement, nécessaire pour la sécurité alimentaire et le développement en général.

«Gagner la bataille de l’accès à l’eau potable nécessitera au moins une multiplication par 12, le taux de progrès actuel en matière d’eau potable et d’assaisonnement. C’est pourquoi nous n’avons pas d’autre choix, en tant que continent, en tant qu’Africains, en tant que pays, que de réussir», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter, «nous en avons les moyens. Nous avons l’eau en Afrique sous le sol de notre continent parcouru par trois des 15 plus grands fleuves au monde dont le second plus grand, le Nil».

Evoquant, entre autres, les défis du financement du secteur de l’eau, le ministre ivoirien de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana a cité une étude de l’OCDE, selon laquelle, le capital nécessaire à l’échelle mondiale pour financer les investissements dans les infrastructures clés s’élèverait à environ 75.000 milliards de dollars d’ici à 2030, dont près de la moitié pour l’eau et l’assainissement.

Ce 21ème congrès international, prévu du 20 au 24 février à Abidjan, est organisé par l’Association Africaine de l’Eau (AAE) sous le thème «Agir pour une gestion durable des Ressources et un accès pour tous à l’eau et à l’Assainissement». Près de 4000 personnes et plus de 150 exposants prennent part aux assises.