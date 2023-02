Le Gabon va accueillir le «One Forest Summit» du 1er au 2 mars

La capitale du Gabon, Libreville abritera du 1er au 2 mars prochain, le premier Sommet de la forêt «One Forest Summit» qui réunira des acteurs concernés de près ou de loin par la préservation des forêts tropicales.

Ce sommet présenté par les organisateurs comme un moment clé pour l’action climatique et la préservation de la biodiversité, devrait déboucher sur de nouveaux engagements et des initiatives concrètes concernant la progression des connaissances et la promotion de la coopération scientifique sur les écosystèmes forestiers ; la promotion des chaînes de valeurs durables dans le secteur forestier ; et le développement des sources de financement innovantes.

Le One Forest Summit devrait permettre, entre autres, de donner aux grands pays forestiers des solutions très concrètes pour leur permettre de tirer des bénéfices économiques de politiques plus protectrices des forêts.

Il devrait également promouvoir la solidarité entre les trois grands bassins forestiers mondiaux, à savoir : la forêt amazonienne, le bassin du Congo et les forêts tropicales d’Asie du Sud-est.

Concernant les forêts du bassin du Congo, il sera aussi question de remobiliser l’attention politique pour leur sauvegarde, étant donné qu’elles sont menacées par la déforestation et la surexploitation.

Il est précisé que le premier jour des assises réunira des membres de gouvernements et de la société civile ainsi que des experts afin d’avancer sur l’ambition portée par les principaux axes du sommet.

La seconde journée sera consacrée à la séance de haut niveau du One Forest Summit, réunissant les chefs d’Etats et de gouvernements sur le sujet du bassin du Congo et des défis communs rencontrés par les bassins forestiers tropicaux africain, amazonien et asiatique.

Le choix du Gabon pour abriter ce sommet se justifie par le fait que ce pays, couvert à 88% par la forêt équatoriale, est en première ligne dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité.