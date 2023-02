Le rapatriement de la dépouille du footballeur handicapé, Elvis Nkam de la Turquie se fait encore attendre au Cameroun 

Les Camerounais attendent toujours le rapatriement de la dépouille du footballeur handicapé, Elvis Nkam, décédé dans le séisme qui a frappé la Turquie où il vivait.

Jeune star du football camerounais pour personnes handicapées, Elvis Nkam a été retrouvé mort sous les décombres de son hôtel à Malatya, avec trois de ses coéquipiers du club de la ville qu’il a rejoint en 2022.

Son décès a été confirmé par l’ambassade du Cameroun à Ankara. Agé de seulement 28 ans, le Camerounais avait été désigné meilleur joueur de la Ligue de football camerounaise pour amputés en 2021 avec son club d’Abakwa Boys AFC de Bamenda, avant de rejoindre l’Europe en décembre dernier pour signer à Malatya FC.

Un autre footballeur camerounais, l’international Stéphane Bahoken qui joue à Kasimpasa, club de football turc, a eu plus de chance qu’Elvis Nkam. «Je me suis accroché à mon lit et j’ai attendu que ça passe. On a eu de la chance que notre hôtel soit parasismique», a-t-il témoigné.

Le séisme en Turquie a également endeuillé le football en Afrique de l’Ouest, avec le décès de l’international ghanéen, Christian Atsu, retrouvé sous les décombres en Turquie. Le corps de l’ancien joueur de la Première League anglaise a été rapatrié dimanche à Accra pour les obsèques.