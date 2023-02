L’ONU sollicite 2,25 milliards de dollars pour couvrir les besoins humanitaires en RDC

Les Nations Unies ont lancé, mercredi, un appel de fonds de 2,25 milliards de dollars pour venir en aide à plus de 26 millions de personnes en République démocratique du Congo (RDC), pays confronté à des déplacements massifs de population dans sa partie orientale, suite à une offensive des rebelles du M23 l’année dernière.

La grande majorité des besoins humanitaires ciblés se situe dans quatre provinces orientales du pays, notamment en Ituri, au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et au Kasaï, souligne l’ONU qui précise toutefois que sa stratégie de réponse continuera à se concentrer cette année sur les conséquences des cinq impacts humanitaires pris en compte dans l’analyse de sévérité intersectorielle (mouvements de population, insécurité alimentaire, malnutrition, épidémies et incidents de protection).

La situation humanitaire s’est détériorée avec la résurgence des violences armées. La réapparition de la rébellion M23 l’an dernier a eu des conséquences humanitaires sévères, occasionnant des déplacements de population supplémentaires. Les dernières estimations de l’ONU indiquent que plus de 600.000 personnes sont en situation de déplacement dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Walikale, Lubero et la ville de Goma, à la suite des affrontements armés depuis mars 2022.

Les conflits armés et les violations flagrantes des droits humains, notamment les violences sexuelles et les violations graves à l’encontre des enfants, continuent de pousser des milliers de personnes à rechercher la sécurité loin de chez elles ; plus de 5,8 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, soit le nombre le plus élevé sur le continent africain

L’ONU rappelle que, l’an dernier, elle n’a reçu que 48% de son appel de fonds de 1,88 milliard de dollars, venant ainsi en aide à 5 millions de personnes sur les 8 millions de personnes ciblées. Lemarquis a remercié les bailleurs des fonds pour leur générosité, tout en les exhortant à continuer à prêter une attention particulière à ce pays.